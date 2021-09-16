Кто такой Ахмад Масуд?

Биография

Летом 2021 года запрещенное в России и во многих странах мира движение "Талибан", возглавляемое Хайбатуллой Ахундзадой и Абдулом Гани Барадаром, захватило власть на большей части территории Республики Афганистан. У руля национального сопротивления, организованного в провинции Панджшер, стал Ахмад Масуд, сын полевого командира, погибшего 20 годами ранее от рук террористов. Его соратником выступил принявший на себя обязанности главы государства бывший первый вице-президент страны Амрулла Салех.

Детство и юность

Ахмад Масуд родился в июле 1989 года в Тахаре - северо-восточной провинции Афганистана. Он был единственным сыном полевого командира отряда моджахедов Ахмад Шаха Масуда и дочери его ближайшего помощника Ходжи Тоджиддина, Сиддики. Помимо мальчика, родители воспитывали пятерых разновозрастных дочерей.

В 1990-х семья военного, получившего прозвище Лев Панджшера, жила в Таджикистане. В интервью будущий лидер сопротивления неоднократно говорил, что в детстве был очарован красотой столицы бывшей советской республики. Ему нравились люди, местная кухня и красивый таджикский язык.

Ахмад Масуд - сын Ахмад Шаха Масуда

Ребенок получал образование в специализированной школе, там он научился немного говорить по-русски и в совершенстве освоил фарси. Отец редко бывал дома, поэтому заботы о членах подрастающего поколения лежали на плечах матери. Соседи, представители разных национальностей, помогали женщине чем могли.

В 2001 году в семье произошла трагедия. От рук террористов-смертников погиб Ахмад Шах Масуд. В момент смерти мальчик с матерью и сестрами гостил у родственников в Панджшере. Для того чтобы попрощаться с родителем и организовать похороны, близкие в сопровождении военных проделали трудный путь до небольшого таджикского города Куляб.

С этого момента биография в корне изменилась: 12-летний ребенок стал главным мужчиной в доме. Желая продолжить дело предательски убитого национального героя, Ахмад окончил среднюю школу в Иране и поступил королевскую военную академию в британском графстве Беркшир. Высшее образование в области военных исследований и международной политики он получил в колледже и университете Лондона. В 2016-м уроженцу Афганистана присвоили ученую степень магистра.

Карьера и политика

В 2016 году Ахмад Масуд - младший публично озвучил намерение пойти по стопам отца и заняться политикой. Он вернулся на родину и стал гендиректором некоммерческого фонда Massoud Foundation, организованного сторонниками полевого командира. Главными направлениями работы считались культура и образование. Это стало подготовкой к решению более важных национальных проблем.

В 2019-м выпускник британских вузов официально выступил как продолжатель дела родителя. Он поддержал и развил идею Льва Панджшера о "швейцарской модели" внутренних отношений в исламской республике, заявив, что децентрализация власти неизбежно приведет к более действенному распределению полномочий и ресурсов и со временем обеспечит стабильность в терзаемой конфликтами стране.

Ахмад Масуд в молодости

Поскольку Афганистан в этот период подвергался нападениям отрядов талибов, пришлось разбираться в особенностях функционирования этого преступного движения. Масуд-младший, в студенческие годы написавший ряд докладов на эту тему, рассматривал объединение боевиков как преступную сеть, существовавшую за счет распространения наркотиков, похищения людей и торговли оружием.

Взгляды молодого афганца быстро приобрели популярность в народе. Жители центральных провинций, страдавшие от регулярных нападений, вместе с Масудом-младшим выражали протест против попыток представителей Соединенных Штатов Америки и других стран, входящих в блок НАТО, урегулировать ситуацию, идя на уступки грабителями и убийцами. В конце 2010-х уроженец Тахара объявил о создании антиталибской коалиции лидеров моджахедов по образцу Северного альянса. Организация под названием "Панджшерское сопротивление" стала одним из нескольких независимых вооруженных формирований, созданных незадолго до вывода из Афганистана войск США.

Личная жизнь

О личной жизни лидера "Панджшерского сопротивления" посторонним ничего не известно. В силу напряженной политической ситуации он не упоминает в интервью о наличии жены и детей. Зато Масуд-младший всегда тепло отзывается о погибшем отце, сестрах и матери и говорит, что ему повезло родиться в самой прекрасной из семей.

Ахмад Масуд сейчас

В середине 2021 года, после вторжения боевиков на территорию Афганистана и падения Кабула, Масуд-младший и первый вице-президент Амрулла Салех встретились в Панджшере и заявили, что не примут правление талибов. В открытом обращении сын афганского полевого командира призвал западные страны оказать военную и материально-техническую поддержку сопротивлению.

Находясь в единственной из 34 провинций Республики Афганистан, не признавшей власти талибов, сын Ахмад Шаха Масуда также заявил, что объявляет войну исламистскому движению. Потомственный политик собрал остатки правительственной армии, отряды спецназа и местного ополчения и призвал дать отпор движению "Талибан".

Политик Ахмад Масуд

Борец за свободу республики, готовый рассмотреть возможность формирования широкого правительства национального единства с включением представителей талибов и предупредивший, что война станет неизбежной в случае отказа боевиков от диалога, попросил людей отправиться в провинцию Панджшер и присоединиться к бойцам сопротивления, несмотря на ультиматумы террористов. В пламенной речи он упомянул о необходимости сейчас защищать права женщин, предотвращать публичные казни и изгнать всех террористов с территории многострадальной страны.

В конце августа советник Масуда сообщил представителям СМИ, что командир объединенных сил Афганистана обсудил политическую ситуацию с лидером талибов Амирханом Муттаки. Захватчики предложили силам сопротивления начать переговоры. Ахмад, наладивший поставку оружия из Таджикистана, пообещал рассмотреть возможность мирного урегулирования проблемы, подчеркнув готовность сделать максимум для того, чтобы народ жил свободно на территории собственной страны.