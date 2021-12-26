Левитация и внезапные исчезновения: знаменитые трюки иллюзионистов

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заставили предметы левитировать с помощью звуковых волн определенной частоты. Ранее считалось, что звук может быть только переносчиком энергии, однако исследователи доказали, что это не так. При прохождении через сверхтекучий гелий акустические волны обладают небольшой массой, а значит потенциально могут поднимать в воздух предметы. Ученые надеются, что открытие поможет им понять, как древние люди перемещали тяжелые камни. Есть версия, что в процессе строительства они использовали звуковые волны определенной частоты. Возможно, этой технологией владел и знаменитый медиум Дэниел Хьюм. Более 100 лет назад он шокировал общественность своими полетами в воздухе. Как фокуснику удалось победить силу притяжения? И что помогло другому известному иллюзионисту Дэвиду Копперфильду научиться летать? Об этом рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Медиум всех времен

Ури Геллер, Гарри Гудини и Гораций Голдин - рано или поздно каждого иллюзиониста ждет роковое разоблачение. Но трюки шотландского медиума Дэниела Хьюма до сих пор ставят в тупик не только коллег по цеху, но и именитых ученых.

"Он создал такую иллюзию полета, которую никто не мог разгадать. Величайшие умы того времени, ученые собирали целые консилиумы для того, чтобы понять, в чем же секрет его левитации", - говорит иллюзионист Сергей Воронцов.

Современники считали Хьюма величайшим медиумом всех времен. Его талантом восхищались император Александр II, Наполеон III и германский кайзер Вильгельм I. Впервые он продемонстрировал паранормальные способности еще в детстве - в 10 лет Дэниел предсказывал будущее и видел прошлое, перемещал предметы силой мысли и даже летал. Родители решили, дар мальчика должна увидеть вся страна, и порекомендовали ему проводить популярные в то время спиритические сеансы.

"Посмотреть на мальчика со способностями приходило огромное количество людей, в том числе и репортеры. И, конечно, они хотели его разоблачить. Но мальчик настолько правдиво предсказывал или кончину родственников, или рассказывал, как они погибли, тем людям, которые приходили, что ни у кого не оставалось сомнений в том, что он по-настоящему владеет способностями", - рассказывает публицист Елена Анненкова.

Проверки дара

Новости об удивительных способностях медиума облетели всю страну. В 1852 году Хьюм впервые продемонстрировал трюк с левитацией. На этом представлении присутствовал главный редактор хартфордской газеты. Он несколько раз пытался остановить стул, который двигался сам по себе, но тщетно. После этого случая феноменом Хьюма заинтересовались ученые.

"Подвергся испытаниям известного разоблачителя Уильяма Крукса. Он решил, что нужно устроить ему такие тестовое задания: сначала попросил передвинуть тяжелые весы, которые находились в другом конце комнаты. Хьюм это выполнил. Затем он попросил его поиграть на аккордеоне, который был закрыт в медной комнате. Хьюм также это сделал с помощью телекинеза. И затем Хьюм сам сделал свой известный трюк: подошел к печи, взял оттуда горячие угли и поднес их к Круксу. Когда Крукс посмотрел на его руки, он понял, что на них нет ожогов", - поделилась Анненкова.

Крукс внимательно следил за исполнением всех трюков, но так и не понял, в чем их секрет. Знаменитый медиум Дэниел Хьюм умер в 1886 году от туберкулеза. Тайны своих фокусов он унес в могилу.

Секреты Копперфильда

А вот Дэвид Копперфильд в начале нулевых раскрыл секрет своего знаменитого полета: помощники обвязывали поясницу иллюзиониста пучками сверхтонкого, но прочного волокна. Дэвид потратил сотни часов на репетицию номера, чтобы движения казались легкими и непринужденными.

"Чуть позже знаменитый иллюзионист Дэвид Блейн в начале нулевых годов тоже делал свою версию левитации, но в уличном стиле. Он выходил к публике, к обычным прохожим и просто отрывался от земли, поднимался на 5-10 сантиметров. Это тоже вызвало огромный успех, фурор. Новость облетела все мировые крупные таблоиды, это был настоящий взрыв мозга", - отметил эксперт.

35 лет назад Копперфильд произвел настоящую сенсацию - на глазах изумленных зрителей прошел сквозь Великую Китайскую стену. Иллюзионист вошел с одной стороны и вышел с другой, непостижимым образом пройдя сквозь древнее сооружение. Предполагают, что специально для трюка в стене сделали отверстие, а затем заложили его бутафорскими кирпичами.

Трио иллюзионистов

Мало кто знает, но в начале XX века похожий трюк приводил в восторг всю европейскую публику. Его с успехом демонстрировал англичанин Персиваль Тибблс. Впервые он появился на британской сцене под псевдонимом Джоад Хитэб. Фокусник называл себя египетским магом и носил соответствующий наряд - тюрбан и мантию.

"В этом образе он очень сильно привлекал зрителей, потому что это было что-то по-настоящему новое. Вместе с этим он создавал крупномасштабные номера, очень новые, необычные, тем самым стал очень популярным, и деньги нашли течь к нему рекой", - поведал Сергей Воронцов.

Как только иллюзионист почувствовал, что египетский чародей приелся публике, Персиваль взял новый псевдоним Сэлбит и придумал, как утроить эффект от своих выступлений. В то время популярнее Сэлбита в Великобритании были только два иллюзиониста - Дэвид Девант и Джон Невил Маскелайн. Персиваль предложил им объединиться в трио: вместе фокусники объехали с выступлениями всю Британию и США. Дэвид заставлял летать по залу живого человека, Невил отрубал себе голову и бегал с ней по сцене, а Сэлбит проходил сквозь стены.

"Ввозилась кирпичная стена на колесиках, зрители ее осматривали со всех сторон, она была из цельного кирпича. Затем с одной стороны приставлялась ширма и с другой стороны приставлялась ширма, но тем не менее зрители постоянно видели часть стены. Сэлбит заходил с одной стороны стены и проходил, выходя с другой стороны. Ширмы раздвигались, и все видели, что стена все еще абсолютно целая", - рассказал иллюзионист.

Секрет фокуса, который долгое время пользовался неизменным успехом, оказался до смешного прост: ассистенты меняли освещение за перегородкой, за счет чего создавалась иллюзия, что фокусник прошел сквозь стену.

Удивительно, но что стало с Персивалем-Сэлбитом после его всемирного триумфа, неизвестно. По одной из версий, иллюзионист провел остаток жизни в одиночестве, пропадая в лондонских барах, по другой - за годы выступлений фокусник заработал приличную сумму и купил себе имение. Считается, что великий шоумен умер от сердечной недостаточности в 1938 году.