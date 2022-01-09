Ученые объяснили замедление вращения Земли

Земля периодически увеличивает и уменьшает скорость вращения вокруг своей оси в разные времена года. Соответствующее заявление сделал академик РАН Виталий Адушкин.

По его словам, сильно скорость вращения Земли не меняется, но все же некие "колебания" есть, сообщает Day.Az со ссылкой на Ura.ru.

В частности, зимой на Землю падает много снега, в итоге ее масса немного изменяется, что влияет и на скорость вращения. Это происходит в Северном полушарии, но влияет на всю планету. Впрочем, никаких негативных последствий от этого явления выявлено не было.

А кандидат физико-математических наук Валерий Петров отметил, что диаметр Земли на экваторе больше, чем на полюсах, поэтому если льды там растают и вода равномерно распределится по планете, то масса на экваторе станет больше. Соответственно, это повлияет и на скорость вращения.