Опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек

Ученые из Университета Теннесси обнаружили в образцах крови кошек антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сайте biorxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что образцы были взяты задолго до начала пандемии коронавирусной инфекции из различных регионов США. "К нашему удивлению, 70 процентов проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии - прим. "Ленты.ру")", - заявили ученые.

Исследователи считают, что это объясняется тем, что кошки контактировали с вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя коронавирусной инфекции. По их словам, это вызывает в организме выделение кросс-реактивных антител против него. Они пояснили, что это антитела, которые вырабатываются после контакта с одним возбудителем инфекции, но при этом способны защитить и от других, похожих возбудителей.

По предварительным данным, кросс-реактивные антитела к COVID-19 могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии. Однако в последний раз он был выявлен еще в июле 2003-го.

Специалисты считают, что потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек прямо сейчас.