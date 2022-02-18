Развеян популярный миф о молоке

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о пользе козьего молока в сравнении с коровьим. В эфире передачи "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина" он заявил: принципиальной разницы между козьим и коровьим молоком нет. Фрагмент выпуска опубликован на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор пояснил: многие матери и бабушки убеждены в том, что козье молоко лучше, и на это есть ряд причин. "Поскольку козье молоко намного дороже, потому что его меньше, то когда вы даете вашему ребенку козье молоко, а все остальные дают коровье, - вы мать "особенная"", - описал логику таких людей Комаровский, добавив, что таким образом они ставят "жирную галочку на собственной совести".

В то же время, по словам телеведущего, есть разница в том, как створаживается молоко. Данный факт все еще не влияет на различия в пользе козьего и коровьего молока, но в течение первого года жизни заметен в реакции ребенка. "Нет у мамы молока. [Тогда] ребенка пытаются вскармливать молоком коровы. Оно створаживается в виде крупного комка, и ребенок срыгивает. Начинают давать козье молоко - ребенок перестает срыгивать", - рассказал врач.

Таким образом, родители делают вывод, что козье молоко лучше усваивается. Однако, как подчеркнул Комаровский, это не так. Кроме того, по его словам, в XXI веке давать молоко сельскохозяйственных животных детям первого года жизни - не цивилизованно. Врач добавил, что в более старшем возрасте дети перестают срыгивать коровье молоко, и разница между ними окончательно пропадает.

"Молоко среднестатистической козы настолько же полезно для организма ребенка, насколько полезно молоко среднестатистической коровы", - подытожил педиатр.