Найдено применение яду самых смертоносных змей

Ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Калифорнийского университета (AIBN) и Университета Квинсленда нашли применение яду самых смертоносных в мире змей. Они предлагают его использовать для разработки препарата против неконтролируемого кровотечения. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Health Care Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что яд, выделяемый двумя видами змей - австралийской восточной бурой и чешуйчатой гадюки, может применяться для ускорения процесса свертывания крови. Сейчас сотрудники института работают над специальным гелем, который планируется продавать в аптеках, включать в аптечки первой помощи, а также применять в зонах боевых действий. При хранении этого препарата в прохладном месте он сохраняет свою жидкую текстуру, а при нанесении на кожу человека - затвердевает и запечатывает рану. В данный момент гель проходит доклинические испытания.