На руке вырастили нос, который пересадили на лицо
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Женщина, потерявшая свой нос после борьбы с раком, получила новый - после того, как отрастила его на руке, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Жительнице Франции в 2013 году удалили часть носа во время лечения рака носовых пазух. Хотя операция спасла ей жизнь, она также лишила ее обоняния и уверенности в себе.

Еще до удаления органа врачи изготовили его копию из биоматериала, напечатанного на 3D-принтере. Несколько лет он хранился при низкой температуре. В этом году технологии наконец позволили провести пересадку. Сначала нос был имплантирован под кожу на предплечье женщины. Здесь в имплантат проросли кровеносные сосуды. Два месяца спустя нос был имплантирован на лицо пациентки, а кровеносные сосуды внутри него были присоединены к сосудам в ее висках.

50-летняя пациентка сообщила, что с новым носом она стала лучше дышать и даже способна чувствовать запах своего сада. Ей потребуется еще одна операция, чтобы восстановить чувствительность органа.

Уникальную операцию провели хирурги-отоларингологи, а также врачи из отдела шейно-лицевой хирургии из Института Клавдия Рего и Тулузского Университета.

A 50-year-old mother in Toulouse, France, has re-grown a new nose after losing her old one to nasal cancer. Pictured above is the 3D-printed image of her original nose. This was made using biomaterial and implanted under the arm so that cells and blood vessels could grow into it

It is shown above two months later, after it was filled with tissue. In a second operation this nose was then moved from her arm to where her nose was. The patient says it is helping her to breathe better and smell her garden again

The above graphic shows how the nose transplant was carried out at the hospital in France