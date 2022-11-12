На руке вырастили нос, который пересадили на лицо

Женщина, потерявшая свой нос после борьбы с раком, получила новый - после того, как отрастила его на руке, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Жительнице Франции в 2013 году удалили часть носа во время лечения рака носовых пазух. Хотя операция спасла ей жизнь, она также лишила ее обоняния и уверенности в себе.

Еще до удаления органа врачи изготовили его копию из биоматериала, напечатанного на 3D-принтере. Несколько лет он хранился при низкой температуре. В этом году технологии наконец позволили провести пересадку. Сначала нос был имплантирован под кожу на предплечье женщины. Здесь в имплантат проросли кровеносные сосуды. Два месяца спустя нос был имплантирован на лицо пациентки, а кровеносные сосуды внутри него были присоединены к сосудам в ее висках.

50-летняя пациентка сообщила, что с новым носом она стала лучше дышать и даже способна чувствовать запах своего сада. Ей потребуется еще одна операция, чтобы восстановить чувствительность органа.

Уникальную операцию провели хирурги-отоларингологи, а также врачи из отдела шейно-лицевой хирургии из Института Клавдия Рего и Тулузского Университета.