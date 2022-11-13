Астероид-убийца планет может врезаться в Землю?

Астероиды сыграли определенную роль в развитии жизни на нашей планете. Как вы помните, 66 миллионов лет назад в Землю врезался астероид Чиксулуб, который привел к глобальной катастрофе и уничтожил динозавров. Вполне возможно, если бы не он, нынешняя флора и фауна выглядела совершенно иначе. Но самое главное, что это событие может быть не последней катастрофой в истории Земли. Недавно ученые обнаружили крупный астероид, который ранее скрывался от от взора ученых в ярком свете Солнца. По мнению экспертов он может столкнуться с Землей. Его ширина составляет около полутора километров. Это небесное тело обнаружила международная группа ученых вблизи орбит Земли и Венеры. Астероид получил название 2022 AP7, но еще его называют убийцей планет. Чем он заслужил такое название и насколько угрожает нашей планете?

Астероиды убийцы планет - что это такое?

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-News.ru, убийцами планет принято называть крупные астероиды, которые в силу своих габаритов способны вызвать вымирание в случае столкновения с Землей. Последнее происходит в результате выброса большого количества пыли в верхние слои атмосферы. Пыль, как известно, поглощает солнечный свет. По сути, возникает "ядерная зима" со всеми вытекающими последствиями, как это произошло после падения астероида Чиксулуб. Подробнее об этом событии можно почитать здесь. Кроме "ядерной зимы", падение большого небесного тела вызывает мощное цунами, извержения вулканов, массовые пожары и пр.

2022 AP7 считается не просто убийцей планет, но и потенциально опасным астероидом. Связано это с тем, что он теоретически пересекает орбиту Земли. Правда, сейчас это происходит, когда наша планета находится с другой стороны от Солнца. Обнаружить небесное тело, которое пряталось за солнечными лучами удалось благодаря уникальной камере темной энергии. Этим аппаратом обладает Межамериканская обсерватория Серро-Тололо в Чили.

Не смотря на использование современных технологий в исследовании, солнечный свет все равно существенно ограничивает возможности ученых. Поэтому команда имела всего два 10-минутных окна сумерек, чтобы обнаружить неизвестные ранее объекты. Этого времени хватило, чтобы открыть не только 2022 AP7, описанный в журнале в журнале The Astronomical Journal, но и еще два других астероида - 2021 LJ4 и 2021 PH27. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Сколько на самом деле существует поблизости с Землей астероидов-убийц, ученые сказать не могут. Сейчас известно лишь о 25 таких объектах, которые находятся между орбитами Земли и Венеры. Но, следует учитывать, что их сложно обнаружить. Поэтому, по мнению экспертов, существуют еще несколько астероидов-убийц, которые находятся внутри орбит Венеры и Земли. Вполне возможно, что скоро мы о них тоже узнаем.

Насколько опасен астероид убийца

Когда ученые говорят о том, что астероид диаметром в полтора километра пересекает орбиту Земли, согласитесь, становится немного не по себе. Но на самом деле бояться нечего, точнее, почти нечего. Точка, в которой астероид пересекает орбиту нашей планеты, скорее всего будет постепенно приближаться к нам. Соответственно в какой-то момент астероид врежется в Землю. Однако произойдет это не сейчас.

Дело в том, что для сближения нашей планеты с 2022 AP7 понадобятся тысячи лет. За это время наши потомки наверняка придумают как решить проблему, если, конечно, к этому моменту они вообще будут существовать. Уже сейчас ученые работают над системой защиты планеты от астероидов и даже успешно провели ее испытание.

Угрожают ли Земле астероиды

Как вы поняли, в настоящий момент не о всех потенциально опасных астероидах известно науке. Однако волноваться на этот счет не стоит. За безопасностью звездного неба наблюдает система ATLAS. Она включает в себя четыре телескопа, которые сканируют все ночное небо каждые 24 часа.

Любой космический объект, который расположен в пределах 190 миллионов километров от Земли, НАСА берет на заметку. Кроме того, если небесное тело находится на расстоянии до 7,5 миллиона километров от нашей планеты, НАСА классифицирует его как "околоземный объект", и начинает за ним наблюдать. Все такие объекты считаются потенциально опасными.

С 2017 года данная система уже выявила более 700 околоземных объектов. Два из них впоследствии даже упали на Землю. Но они были небольшими. Реальных же угроз из космоса в настоящее время для нашей планеты нет, и в ближайшую сотню лет они не появятся.