Археологи восстановили лицо древнего «бесполого» человека

Археологи из бразильского Музея Сиро Фламариона Кардозу восстановили лицо древнего человека, который жил в Бразилии примерно 9,6 тыс. лет назад. Об этом ученые рассказали новостному порталу LiveScience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1997 году в национальном парке Серра-да-Капивара на северо-востоке Бразилии обнаружили скелет человека. Он был погребен в позе эмбриона. Основываясь на размере и форме черепа, ученые идентифицировали останки как женские и назвали скелет Зузу. Однако многие исследователи утверждают, что скелет принадлежал мужчине.

Ученые сделали 57 фотографий черепа с разных ракурсов и соединили их в цифровом виде для создания виртуальной 3D-модели черепа. Затем авторы использовали данные о структуре лиц современных жителей Бразилии и КТ черепа, чтобы воссоздать внешний вид древнего человека.

Всего исследователи создали два портрета Зузу. На одной фотографии у него есть волосяной покров, а на другой - нет. Однако, несмотря на проделанную учеными работу, споры о половой принадлежности скелета не закончились.