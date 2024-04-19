Наскальные рисунки древних перуанцев оказались навеяны галлюциногенами

Группа польских археологов из университетов Варшавы и Познани выяснила, что древние наскальные рисунки в Перу были выполнены под действием галлюциногенных веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Cambridge Archaeological Journal (CAJ), передает Day.Az.

Произведения наскальной живописи нашли в сухом ущелье Торо Муэрто в долине реки Маджес. Предполагается, что работам от 1400 до 2100 лет. На изображениях человеческие фигуры танцуют в окружении ломаных линий и кругов.

Ученые выяснили, что мотивы рисунков древних перуанцев очень похожи на искусство народа Тукано, живущего в тропических лесах Амазонки на территории Колумбии, Бразилии и Эквадора. Люди этого племени творили под действием галлюциногенного напитка аяуаска, приготовленного из различных растений.

Исследователи предположили, что геометрические узоры из волнистых линий и полос могут изображать параллельный мир, космос или загробную жизнь.

По словам археологов, древние народы Перу не были знакомы с аяуаской, поскольку в этом регионе нет подходящих растений. Но, согласно предыдущим исследованиям, люди перуанского племени Вари использовали другие природные галлюциногены для погружения в психоделический транс.

Ученые добавили, что большое количество рисунков в Торо Муэрто может указывать, что это место было площадкой для обучения и передачи знаний.

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