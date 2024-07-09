Ученые нашли недалеко от Земли «адскую» экзопланету, пахнущую тухлыми яйцами

HD 189733 b представляет собой газовый гигант, расположенный в 64 световых годах от нашего мира в созвездии Лисички. Он находится в 13 раз ближе к своей родной звезде, чем Меркурий относительно Солнца, из-за чего температура поверхности "адской" планеты достигает 925°C.

Как показали наблюдения, на планете, по всей видимости, идут дожди из расплавленного стекла, которые разносятся ветрами на скорости 800 километров в час, что в три раза быстрее самых сильных ураганов на Земле.

Команда проанализировала атмосферу HD 189733 b с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" и выяснила, что газовый гигант насыщен сероводородом - токсичным и горючим бесцветным газом, который имеет характерный запах тухлых яиц.

Астрономы отметили, что сероводород очень редко обнаруживается за пределами Солнечной системы в значимых количествах.

По словам астрономов, HD 189733 b вряд ли может быть пристанищем внеземной жизни из-за инфернальных температур и погодных условий, однако находящиеся в ее атмосфере соединения серы критически важны для существования организмов.

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