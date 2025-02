На Марсе обнаружены древние пляжи

Марс, который сегодня кажется сухой и пыльной пустыней, когда-то имел не просто озера, а целые океаны. Новое исследование ученых, основанное на данных радара китайского марсохода Чжужун, выявило подземные структуры, напоминающие древние пляжи, что подтверждает существование большого водоема на Красной планете около 4 миллиардов лет назад. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали радиолокационные данные, собранные в районе Равнины Утопия. Волны, отраженные от подповерхностных структур, показали слои осадочных пород, расположенные под углом 15 градусов к предполагаемой береговой линии. Этот наклон характерен для древних берегов Земли, что указывает на долгосрочное воздействие приливов и волн, свойственных именно океанической среде.

Обнаруженные структуры не похожи ни на дюны, ни на следы древних лавовых потоков или ударных кратеров. Их ориентация совпадает с предполагаемыми границами океана, который исследователи назвали Дейтеронилусом. Это открытие укрепляет гипотезу о существовании на Марсе полноценного водного цикла, который мог поддерживаться миллионы лет.

Хотя сегодня на Марсе нет крупных источников воды, исследования показывают, что значительная ее часть могла уйти вглубь планеты, образуя скрытые резервуары. Древние побережья, где пересекались вода, суша и атмосфера, считаются одними из самых перспективных мест для поиска следов прошлой жизни. Возможно, именно на таких марсианских берегах зарождались первые формы жизни, подобно тому, как это могло происходить на ранней Земле.