Обнаружена новая ветвь в эволюции предков человека разумного

Британские палеогенетики выяснили, что первые представители нашего вида Homo sapiens унаследовали примерно 20% ДНК от ранее неизвестной группы гоминид, чьи представители отделились от общего древа эволюции человечества около 1,5 млн лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Проведенное нами исследование показывает, что эволюционная история Homo sapiens значительно сложнее, чем мы считали в прошлом - в образовании нашего вида приняли участие как минимум две разных группы гоминид, которые развивались отдельно друг от друга на протяжении более миллиона лет. Впоследствии их представители встретились, что привело к появлению современного человека", - заявил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Ричард Дурбин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при проверке работы созданного ими алгоритма, способного находить сегменты древней ДНК, унаследованной от неандертальцев и других видов гоминид, в геномах современных жителей Земли. Он построен на базе так называемой скрытой марковской модели - математического инструмента, позволяющего раскрывать историю случайной эволюции сложных систем с неизвестными параметрами, опираясь на наблюдаемые результаты.

В роли этих результатов выступили геномы более тысячи добровольцев, участвовавших в подготовке двух крупных геномных баз данных, HGDP и "1000 геномов". Ученые сопоставили друг с другом наборы мелких мутаций и крупных структурных вариаций в ДНК этих людей, что позволило им раскрыть историю эволюции наших непосредственных предков в последние полтора миллиона лет.

Проведенные при помощи нового алгоритма расчеты показали, что в ДНК современных Homo sapiens, помимо небольших обрывков геномов неандертальцев и денисовцев, присутствуют значительно более крупные вставки, унаследованные от пока неизвестного вида древних гоминид. Они появились в ДНК наших предков около 300 тыс. лет назад, когда на Земле появились первые представители на нашего вида, и по своей структуре они значительно отличаются от устройства геномов всех остальных представителей рода Homo.

По текущим оценкам исследователей, предки Homo sapiens и представителей этого неизвестного рода гоминид разделились еще 1,5 млн лет назад, в эпоху существования человека прямоходящего (Homo erectus), и с тех пор они не контактировали друг с другом до момента появления первых сапиенсов. Как надеется профессор Дурбин, их математическое открытие поможет палеонтологам найти останки этих древних людей, что поможет уточнить их роль и место в истории эволюции современных людей.

До недавнего времени антропологи считали, что вид Homo sapiens возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков на неандертальцев и сапиенсов. Недавно ученые обнаружили в Марокко останки древнейших сапиенсов возрастом в 300 тысяч лет, а также нашли свидетельства, что наши предки покинули Африку еще 130 тысяч лет назад, что указало на более сложную историю эволюции наших предков.