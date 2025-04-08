В океане нашли грибы, способные поедать пластик

Исследователи из Гавайского университета научили морские грибы, разлагающие древесину, "поедать" пластик. Результаты исследования опубликованы в журнале Mycologia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, проблема пластиковых отходов выходит на один из первых планов среди глобальных экологических вызовов. Особенно остро она стоит для океанов: ежегодно в водоемы попадает количество пластика, эквивалентное 625 тысячам мусоровозов. Пластик не разлагается полностью, а превращается в микропластик, который накапливает токсины и наносит вред морским обитателям.

Ученые исследовали 68 штаммов морских микроорганизмов, известных своей способностью разлагать древесину и хитин. Команда Гавайского университета проверила, могут ли они справиться с полиуретаном - пластиком, широко используемым в промышленности и медицине (входит в состав поролона и клея). Исследователи нанесли полиуретан на емкости и наблюдали, какие грибы смогут быстрее его переработать.

42 наиболее активных вида подвергли "тренировке" - их кормили все большим количеством пластика, чтобы выяснить, способны ли они адаптироваться и ускорить процесс разложения. Результаты удивили ученых: 60% исследуемых грибов успешно переработали пластик. Некоторые виды также смогли улучшить этот "навык" на 15% всего за три месяца, сообщила автор исследования Ронья Штайнбах.