Пьяные шимпанзе попали на видео

Сотрудники Эксетерского университета, Великобритания, застали шимпанзе за совместным поеданием забродивших фруктов и решили изучить их состояние опьянения. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пьянка" шимпанзе состоялась в парке Кантаньес, Африка, и попала на видео. На полученных кадрах видно, как шимпанзе делятся друг с другом фруктами, в которых содержится алкоголь. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Кимберли Хокингс из Эксетерского университета отметила, что обычно этот вид не разделяет между собой пищу. Предполагается, что шимпанзе делятся перезрелыми фруктами, чтобы установить социальные связи. В качестве аналога этого поведения ученые вспомнили о пирах и застольях, характерных для человеческого общества.