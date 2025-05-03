Кот обхитрил хозяек и запер их на балконе

В ЕАО помощь спасателей потребовалась двум женщинам, которые оказались запертыми на балконе из-за кота. Об этом сообщает МЧС региона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почти час на запертом балконе провели две местные жительницы. Женщины оказались в ловушке из-за кота, который захлопнул балконную дверь. Крики о помощи услышали соседи, спасатели.

Прибывшие на вызов сумели вскрыть квартиру и помочь пленницам. Пострадавших нет.