Женщина пережила клиническую смерть и описала увиденное за гранью

Женщина из США пережила клиническую смерть и поверила в бессмертие души.

Как передает Day.Az, подробности о своем опыте она рассказала Daily Mail.

25-летняя жительница штата Техас Брианна Лафферти родилась с редким генетическим заболеванием - миоклонической дистонией. Это состояние вызывает болезненные судороги и спазмы, а также проблемы со сном. В 2017 году на фоне гриппа и бессонницы симптомы усилились. Лафферти попала в больницу, где ее сердце перестало биться на восемь минут. Женщина пережила клиническую смерть и пришла в сознание с совершенно иным взглядом на реальность.

"Смерть - это иллюзия, и нашим временем на Земле все не заканчивается", - говорит Лафферти, рассказывая об увиденном. По ее словам, она обнаружила себя в темноте и затем полетела сквозь яркий туннель, "заполненный единицами и нулями". "Не было боли - лишь глубокая ясность и покой", - вспоминает американка. Тоннель привел ее в белую комнату без дверей с цифрами на стенах, а затем - в череду сюрреалистичных пейзажей".

В одном из них странные, но как будто знакомые существа скользили по заснеженным деревьям. Когда она подумала, что не любит снег, сцена сменилась весенним пейзажем. Позже она научилась летать - и врезалась в столб, потеряв руку. Женщина с любопытством наблюдала, как конечность отрастает вновь. В конце пути перед ней возник колючий забор. За ним - гора, ферма и дом. Другие существа прошли сквозь него, а она не смогла. Последней остановкой стала комната, где семь могущественных существ вручили ей свиток. Но прежде чем развернуть его, она очнулась в палате.

Ей казалось, что прошли месяцы. После "возвращения" Лафферти начала работать в качестве духовного гида, помогая другим справляться с хроническими заболеваниями и проходить духовную трансформацию.