Ученые научились превращать пластиковый мусор в жизненно важное лекарство

Шотландские ученые из Эдинбургского университета разработали революционную технологию переработки пластиковых отходов в лекарственные препараты. С помощью генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) команде удалось преобразовать компоненты пластиковых бутылок в терефталевую кислоту - активный ингредиент парацетамола всего за 24 часа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemistry (NatChem), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты использовали процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива. Он происходит при комнатной температуре и практически без выбросов углерода, что делает его более экологичной альтернативой современному производству лекарств.

Около 90% продукта, полученного в результате реакции терефталевой кислоты с генетически перепрограммированной кишечной палочкой, составлял парацетамол.

Технология актуальна для переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) - пластика, используемого в бутылках и упаковке. Ежегодно в мире образуется более 350 млн тонн таких отходов, большая часть которых попадает на свалки или в океаны.

Ученые продолжают совершенствовать технологию, чтобы подготовить ее к промышленному применению.