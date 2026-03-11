Собака три года прожила в маленькой подземной шахте

В городе Яньтай, Китай, собака три года прожила в подземной шахте одна и дождалась спасения. Об этом сообщает Shanghai Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Животное выжило под землей благодаря тому, что его подкармливали неравнодушные люди. Добровольцы несколько раз пытались вытащить собаку из маленькой шахты, но терпели неудачу. В конце концов ее освободили профессиональные спасатели.

Один из них поймал собаку с помощью металлического шеста с петлей на конце. Пока он удерживал этим шестом испуганное животное, другой мужчина спустился к нему, завернул его в плед и передал наверх. Там собаку посадили в клетку и отвезли в ветеринарную клинику. Момент спасения животного попал на видео.

Ветеринары обнаружили, что собака страдает от проблем с кожей на ушах и атрофии мышц конечностей. Кроме того, у нее серьезно нарушено зрение. Сейчас животное проходит терапию.