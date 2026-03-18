Необычный небоскреб установил рекорд по количеству этажей в Северной Америке

В канадском городе Торонто практически завершили строительство амбициозного проекта - жилого небоскреба Pinnacle SkyTower. Теперь этот небоскреб имеет 106 этажей и таким образом удерживает рекорд по количеству этажей среди всех жилых зданий в Северной Америке.

Проект небоскреба Pinnacle SkyTower в Торонто был разработан архитектурным бюро Hariri Pontarini Architects, а построила здание компания Pinnacle International, главный застройщик Канады.

Жилой небоскреб теперь является самым высоким зданием в Канаде, имеет 106 этажей и его высота составляет 351,85 м. Хотя небоскреб First Canadian Place, который также находится в Торонто, немного выше, но это только благодаря его длинной антенне. Такие особенности зданий обычно не учитываются в официальных рейтингах, когда речь идет о рекордах высоты.

Также важно отметить, что строение под названием CN Tower, расположенное в Торонто, имеет высоту 553 м, но это телевизионная башня, а не небоскреб. Самый высокий этаж Pinnacle SkyTower находится на одном уровне с главной смотровой площадкой CN Tower.

У небоскреба Pinnacle SkyTower больше этажей, чем у любого другого жилого небоскреба в Северной Америке, но он не является самым высоким на континенте. Этот рекорд удерживает небоскреб Central Park Tower, который находится в городе Нью-Йорк (США). Его высота 472 метра. ОН также является самым высоким жилым зданием в мире. Но у Central Park Tower 98 этажей, но все апартаменты имеют высокие потолки, а потому этот небоскреб такой высокий.

Pinnacle SkyTower имеет форму двенадцатигранной башни, в которую включены угловатые, ромбовидные мотивы, отражающие окружающую среду.

В архитектурном бюро Hariri Pontarini Architects сообщили такая форма небоскреба была разработана "как баланс между архитектурной выразительностью и функциональностью". Архитекторы говорят, что отход от традиционной формы башни позволил создать более изящное здание. Геометрия башни также играет техническую роль, помогая рассеивать ветер, движущийся вокруг здания.

Теперь, когда небоскреб полностью построен, возведен последний этаж, осталось только завершить внешнюю и внутреннюю отделку.

В Pinnacle SkyTower будет 958 роскошных жилых апартаментов, а также отель на 220 номеров и около 7432 кв. м зон отдыха. Проект должен быть завершен в 2026 году.