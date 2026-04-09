Мужчина пришел к стоматологу и лишился рук и ног

34-летний житель американского штата Техас Дэвон Вантерпул лишился ног и рук из-за сепсиса, который развился у него после визита к стоматологу. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People.

29 декабря Вантерпул пришел на осмотр с воспаленными деснами. Когда к ним прикоснулся стоматолог, они начали кровоточить. По-видимому, именно в тот момент болезнетворные бактерии попали в кровь. Через 45 минут состояние мужчины заметно ухудшилось, его сильно знобило.

Вантерпула доставили в больницу, но ему становилось все хуже и хуже. У него развился сепсис, затем произошла остановка сердца, после которой медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Затем у мужчины началась молниеносная пурпура - тромбоз мелких сосудов, ведущий к отмиранию тканей.

Врачи пытались удалить омертвевшие ткани, но это лишь спровоцировало новый септический шок. Чтобы спасти жизнь мужчине, потребовались радикальные меры: ему ампутировали всю правую ногу и правую кисть руки, левую ногу ниже колена и левое предплечье.