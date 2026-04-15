Астрономы впервые в деталях увидели «пробуждение» черной дыры

Астрономы получили одни из самых четких снимков "возрождения" сверхмассивной черной дыры. В центре далекой галактики J1007+3540 она вновь начала выбрасывать мощные струи плазмы после почти 100 миллионов лет "спячки".

Наблюдения показали, что активность черной дыры напоминает извержение вулкана - только в космических масштабах. Потоки вещества растягиваются почти на миллион световых лет, формируя гигантские структуры. Данные были получены с помощью радиотелескопов Low Frequency Array в Нидерландах и модернизированного Giant Metrewave Radio Telescope в Индии.

Ученые обнаружили, что галактика переживает не первый подобный эпизод. В ее структуре видны следы старых выбросов - огромные области "старой" плазмы, оставшиеся от предыдущих фаз активности. Внутри них формируются новые, более компактные струи, свидетельствующие о недавнем "включении" черной дыры.

"Это похоже на космический вулкан, который снова извергается после долгого затишья - только его выбросы простираются на миллионы световых лет", - объяснила руководитель работы Шобха Кумари.

Особенность объекта в том, что струи сталкиваются с экстремальной средой скопления галактик. Горячий газ с огромным давлением буквально сжимает и искривляет выбросы, придавая им необычную форму. Северная часть структуры оказалась особенно деформированной: потоки плазмы там изгибаются и "сминаются", а их спектр указывает на то, что частицы сильно "постарели" и потеряли энергию.

Кроме того, астрономы обнаружили длинный хвост из разреженного вещества, который тянется на миллионы лет и показывает, как плазма "растягивается" в межгалактической среде.

По словам исследователей, такие объекты помогают понять, как черные дыры переключаются между активным и "спящим" состояниями и как их выбросы со временем меняют форму галактик. Оказалось, что эволюция галактик - это не плавный процесс, а постоянная борьба между энергией черной дыры и давлением окружающей среды.

В дальнейшем ученые планируют более детально изучить центральную область J1007+3540, чтобы проследить, как новые струи распространяются в этой сложной космической среде.