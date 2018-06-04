Агент ФБР, сделав сальто на танцполе, выстрелил в человека - ВИДЕО
4 июня 2018 10:05 442
Агент ФБР, устроивший танцы в баре Денвера, подстрелил человека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv. В Сети опубликовано видео инцидента.
На кадрах видно, как мужчина делает сальто назад во время танца. У него падает пистолет. Пытаясь поднять оружие, агент случайно спускает курок и попадает в одного из зрителей своего танца.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Инцидент расследует полиция Денвера.
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