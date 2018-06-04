Агент ФБР, сделав сальто на танцполе, выстрелил в человека - ВИДЕО

4 июня 2018 10:05

Агент ФБР, устроивший танцы в баре Денвера, подстрелил человека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv. В Сети опубликовано видео инцидента. 

На кадрах видно, как мужчина делает сальто назад во время танца. У него падает пистолет. Пытаясь поднять оружие, агент случайно спускает курок и попадает в одного из зрителей своего танца. 

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Инцидент расследует полиция Денвера. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Танцующий агент ФБР подстрелил человека

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