Самый большой в мире бумажный самолет запустили в США - ВИДЕО

14 июня 2018 15:10

В США запустили самый большой в мире бумажный самолет. Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух "самолетик", длина которого составляет порядка 19,5 метра. Таким образом они побили рекорд Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Запуск, на котором присутствовали представители Книги рекордов, был проведен в аэропорту Фичбург. Самолет подняли при помощи крана, так как его вес составляет около 680 килограммов. 

Руководитель проекта - местный художник Джерри Бек. Он отметил, что ему и команде нравится "делать то, чего никто в мире не делал раньше".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Самый большой в мире бумажный самолет запустили в США

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az