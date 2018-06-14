Самый большой в мире бумажный самолет запустили в США - ВИДЕО

В США запустили самый большой в мире бумажный самолет. Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух "самолетик", длина которого составляет порядка 19,5 метра. Таким образом они побили рекорд Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Запуск, на котором присутствовали представители Книги рекордов, был проведен в аэропорту Фичбург. Самолет подняли при помощи крана, так как его вес составляет около 680 килограммов.

Руководитель проекта - местный художник Джерри Бек. Он отметил, что ему и команде нравится "делать то, чего никто в мире не делал раньше".

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