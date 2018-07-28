Терминал аэропорта Мюнхена временно закрыли - ПОДРОБНОСТИ

28 июля 2018 15:04

Федеральная полиция Германии закрыла один из терминалов Мюнхенского международного аэропорта из-за проникновения неизвестного лица в зону безопасности. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Идет поиск этого человека", - отметила полиция в Twitter. Обстоятельства случившегося выясняются. Регистрация в терминале 2 приостановлена, некоторые рейсы задерживаются.

В Германии начались летние каникулы. Тысячи немцев отправляются на отдых в южные страны, поэтому аэропорт Мюнхена в эти дни переполнен.

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