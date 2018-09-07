Записанная на видео жестокая шутка с огнетушителем возмутила зрителей - ВИДЕО

Молодые мужчины, снявшие это шокирующее видео в городе Слайго (Ирландия), наверняка, считают себя очень остроумными, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Несмотря на то, что видеоролик стал очень популярным, никто из зрителей не разглядел его смешной стороны. Хулиганы подбежали к бездомной женщине, сидевшей на скамейке в парке, и распылили ей в лицо содержимое огнетушителя, после чего убежали.

Зрители не скупились на осуждающие слова в адрес этих незнакомцев. Кое-кто клеймил молодое поколение, другие осудили жестокость, укоренившуюся в современном мире. Впрочем, у некоторых людей вызвала подозрение невозмутимость жертвы, так что некоторые пользователи интернета утверждают, что видео всё-таки постановочное.

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