Анджелина Джоли снова выходит замуж - ВИДЕО

Не успев окончательно развестись с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли вновь выходит замуж. И уже запланировала тайную церемонию, для которой арендовала огромный лондонский особняк, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ее новым избранником стал британский миллиардер, имя которого держится в строжайшем секрете. Поэтому Джоли хочет завершить скандальный бракоразводный процесс с Питтом как можно скорее. И уже подала судебный иск с просьбой предоставить быстрый развод. Это означает, что их союз прекратит существование еще до окончательного разрешения всех опекунских и финансовых споров.

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