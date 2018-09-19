Анджелина Джоли снова выходит замуж - ВИДЕО
19 сентября 2018 16:05 623
Не успев окончательно развестись с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли вновь выходит замуж. И уже запланировала тайную церемонию, для которой арендовала огромный лондонский особняк, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ее новым избранником стал британский миллиардер, имя которого держится в строжайшем секрете. Поэтому Джоли хочет завершить скандальный бракоразводный процесс с Питтом как можно скорее. И уже подала судебный иск с просьбой предоставить быстрый развод. Это означает, что их союз прекратит существование еще до окончательного разрешения всех опекунских и финансовых споров.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
16:09
Месси обошел Роналду
-
18 Сен. 21:12 6 981
-
18 Сен. 21:30 4 453
-
18 Сен. 22:56 4 315
-
18 Сен. 21:09 4 195
-
18 Сен. 22:42 3 898