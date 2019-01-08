Эрдоган отказался принимать помощника президента США Болтона

Президент Турции отказался принимать помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который находился с визитом в Анкаре. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно данным СМИ, причиной отказа принимать Болтона стали его слова о том, что Турция убивает этнических курдов на севере Сирии.

Отмечается, что Болтон был принят со стороны пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, после чего покинул Анкару.



Отметим, что сегодня Болтон прибыл в Анкару для проведения ряда встреч по поводу новых антитеррористических операций ВС Турции на сервере Сирии.

Отметим, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

"Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова", - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция "Оливковая ветвь" и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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