В Дагестане горит крупный торговый центр

1 февраля 2019 09:55

Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.

"Примерно в 7.30 утра (по местному времени) произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе автостанции. Пламенем охвачено все здание", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пожарные пытаются локализовать огонь.
 

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