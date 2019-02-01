В Дагестане горит крупный торговый центр
1 февраля 2019 09:55 139
Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
"Примерно в 7.30 утра (по местному времени) произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе автостанции. Пламенем охвачено все здание", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, пожарные пытаются локализовать огонь.
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