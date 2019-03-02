Спецпоезд Ким Чен Ына направился в Пхеньян
Бронированный спецпоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в субботу железнодорожный вокзал Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон и направился в Пхеньян, расстояние до которого по железной дороге составляет свыше 4,1 тыс. км. Об этом сообщил ТАСС источник в местных кругах, обеспечивавших программу пребывания руководителя КНДР во Вьетнаме, передает Day.Az.
На станцию Донгданг в 170 км от Ханоя Ким Чен Ын прибыл на автомобиле. Перед отъездом из столицы лидер КНДР возложил венок к памятнику Павшим героям и посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, что стало последним пунктом программы его официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам.
По некоторым данным, по пути из Вьетнама Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине и проведет там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНДР проинформирует китайского лидера об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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