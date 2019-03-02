Бронированный спецпоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в субботу железнодорожный вокзал Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон и направился в Пхеньян, расстояние до которого по железной дороге составляет свыше 4,1 тыс. км. Об этом сообщил ТАСС источник в местных кругах, обеспечивавших программу пребывания руководителя КНДР во Вьетнаме, передает Day.Az.

На станцию Донгданг в 170 км от Ханоя Ким Чен Ын прибыл на автомобиле. Перед отъездом из столицы лидер КНДР возложил венок к памятнику Павшим героям и посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, что стало последним пунктом программы его официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам.

По некоторым данным, по пути из Вьетнама Ким Чен Ын совершит остановку в Пекине и проведет там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНДР проинформирует китайского лидера об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.