Военный катер министерства обороны Швеции сел на мель во время учений в районе Стокгольмского архипелага, семь человек госпитализированы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на представителя ведомства.

"Два человека были отправлены в больницу на вертолете, еще пять человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи", - цитирует издание представителя минобороны Даниэля Линдблада (Daniel Lindblad).

Всего на борту в момент инцидента находились 18 человек.

