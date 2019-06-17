Не менее 17 человек погибли и около 30 получили ранения в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками на северо-востоке Нигерии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Daily Trust.

Сообщается, что смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари (штат Борно).

Сайт Sahara Reporters со ссылкой на военные источники сообщает, что третьим смертником была женщина - ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана. По данным сайта, жертвами двух взрывов стали 20 человек.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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