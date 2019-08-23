Транспортный вертолет разбился в штате Уттаракханд на севере Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в горной местности Тикочи при сильной облачности. Пилот и пассажир воздушного судна получили травмы.

21 августа три человека погибли в результате крушения транспортного вертолета в округе Уттаркаши штата Уттаракханд.

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