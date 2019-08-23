https://news.day.az/world/1149785.html В Индии разбился вертолет
В Индии разбился вертолет
Транспортный вертолет разбился в штате Уттаракханд на севере Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в горной местности Тикочи при сильной облачности. Пилот и пассажир воздушного судна получили травмы.
21 августа три человека погибли в результате крушения транспортного вертолета в округе Уттаркаши штата Уттаракханд.
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