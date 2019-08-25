Таким образом он прокомментировал слова Макрона о возможности пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

"Это было ни что иное, как пустая болтовня и самореклама накануне саммита (G7. - Прим. ред.), который без Китая, Бразилии, России или Африки больше не располагает средствами, чтобы изменить направление, в котором развивается мир", - написал политик.

Он добавил, что G7 устарела и теперь представляет собой клуб западных держав, которые все же не смогут диктовать свои правила всей планете.