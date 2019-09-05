Учителя вышли на акцию протеста в столице Иордании Аммане и других провинциях страны, в результате пострадали четверо сотрудников органов безопасности и один демонстрант. Об этом сообщает агентство Ammon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, общее число участников акций протеста составило более 20 тысяч человек. Демонстранты требовали увеличения зарплат на 50%.

Официальный представитель профсоюза учителей Иордании Нуруддин Надим сообщил агентству, что в районе 4-го круга в иорданской столице задержаны 12 протестующих, еще несколько человек задержаны в других районах Аммана.

Агентство сообщило о четверых раненых сотрудниках органов безопасности в Аммане, один демонстрант пострадал из-за удушения в районе Шамсияни иорданской столицы.

Профсоюз учителей также объявил о всеобщей забастовке в воскресенье (рабочий день в Иордании).



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