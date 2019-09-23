Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает агенство Anadolu.

По его данным, лидеры обсудили двусторонние отношения США и Турции, а также региональные проблемы.

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