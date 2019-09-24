Потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, составили $50 млрд. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Одни только наши нефтяные санкции лишили режим суммы до $50 млрд", - заявил Хук, выступая в некоммерческой организации Asia Society в Нью-Йорке.



Хук также призвал другие страны присоединиться к США в давлении на Иран.



Как сообщалось ранее президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что задачи ближневосточной политики США состоят в том, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения на востоке Саудовской Аравии и поставлять оружие странам региона.



"Причина действий (Вашингтона) заключается в том, что США хотят полностью подчинить регион и взять под контроль всю нефть в восточной части Саудовской Аравии. И, конечно же, США борются за это с Китаем и другими игроками", - отметил Рухани.



"Американцы хотят воспользоваться такой возможностью, и они добиваются заключения оборонных контрактов на миллиарды долларов со странами региона, показывая, что у них есть другие причины (помимо провозглашаемых) для сохранения присутствия в регионе", - продолжил Рухани.



Последняя волна санкций была введена администрацией Трампа, после того как Вашингтон в мае 2018 году в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки.



Тогда Тегеран ожидал, что остальные европейские подписанты перейдут к материализации обещанных экономических выгод. Через год разочарованное иранское правительство объявило, что если европейцы не предпримут конкретных шагов, страна будет отказываться от соблюдения основных пунктов соглашения.



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