Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о гибели и ранении более 32 тысяч йеменцев в ходе военной компании арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 26 марта 2015 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Жертвами агрессии стали 12 тысяч 260 человек, из них 1769 женщин и 2533 ребенка. Ранения получили 20 тысяч 476 человек из них 3015 женщин и 4005 детей", - сообщает принадлежащий мятежникам телеканал "Масира" со ссылкой на МВД правительства в Сане.

По данным министерства, доказательства и документы, подтверждающие преступления против мирного населения Йемена, находятся в распоряжении ведомства и будут представлены общественности.

Саудовская Аравия с 2015 года продолжает военную компанию с привлечением других арабских стран в составе коалиции. Целью военной компании является поддержка признанного правительства и зачистка взятых под контроль хуситами территорий, включая столицу Сану.

Хуситы в свою очередь продолжают наносить удары по силам КСА и ее союзникам на территории Йемена и самого королевства с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

Согласно данным ООН, Йемен переживает наиболее тяжелый гуманитарный кризис. В той или иной помощи нуждаются 80% населения из 24 миллионов населения.



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