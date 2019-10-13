Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден покидает правление частного фонда для привлечения инвестиций, который он в ноябре 2013 года учредил совместно с китайским банкиром Джонатаном Ли в Китае. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его представителя Джорджа Мезайерса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его тексту, Байден-младший в конце месяца уйдет из совета директоров инвестиционного фонда, который поддерживают несколько китайских государственных предприятий. Хантер Байден, указывает Мезайерс, пообещал не работать ни на какие иностранные компании в случае, если его отец, Джозеф Байден, одержит победу на предстоящих президентских выборах в США в 2020 году.

"При администрации Байдена (в случае его будущей победы на выборах - прим. ТАСС) Хантер будет охотно исполнять любые предписания, которые президент Байден может выпустить для разрешения предполагаемых конфликтов интересов или предотвращения их возникновения, в том числе ограничений, связанных с ведением бизнеса за рубежом, - говорится в заявлении. - Он [Хантер] продолжит не вовлекать своего отца в свою предпринимательскую деятельность".

Телекомпания NBC 2 октября информировала, что Хантер Байден, сопровождая своего отца во время его официального визита в Китай в ноябре 2013 года, учредил в этой стране частный фонд для привлечения инвестиций. Представитель Хантера Байдена Джон Мезайрес заверил телекомпанию, что его начальник приобрел долю в упомянутом выше фонде за сумму порядка $420 тыс. лишь после того, как его отец оставил пост вице-президента США. Капитализация фонда, название которого телекомпания не приводит, оценивалась примерно в $4,2 млн. Хантер до приобретения доли работал бесплатно в правлении этого фонда, сказал Мезайрес.

На следующий день, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Китаю следует провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом американский лидер не исключил, что может попросить об этом Си Цзиньпина. 8 октября МИД Китая отклонил призыв Трампа начать расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

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