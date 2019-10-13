Турция может открыть границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. Так страна отреагировала на прекращение поставок оружия странами Евросоюза, в частности Германии и Франции, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам министра, Анкара недовольна реакцией ЕС на военную операцию на севере Сирии. Говорится о решениях Франции и Германии о прекращении поставок вооружения Анкаре и вероятном начале оружейного эмбарго Евросоюзом.

Операцию, отмечают в Турции, проведут, чтобы создать "безопасную зону" для сирийских беженцев.

"Турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а Евросоюз не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае... Сирийцы хотят попасть в Европу", - отметил Чавушоглу.

Впрочем, он добавил, что открытие границы для беженцев из Сирии - это "не угроза или блеф" со стороны Турции, а лишь "ответ Анкары на позицию ЕС".

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