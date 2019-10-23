https://news.day.az/world/1168652.html Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов
Птица, попавшая в двигатель, задержала вылет в Париж на 5 часов
В петербургском аэропорту Пулково задержан на 5 часов рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, из-за попадания в двигатель птицы, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажиров отправили резервным бортом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Отмечается, что часть пассажиров обеспечили билетами на другие рейсы "Аэрофлота" и Air France. Другая часть смогла вылететь в Париж в 14:42 на лайнере Airbus А319.
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