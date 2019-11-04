https://news.day.az/world/1172421.html Тегеран запустил 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана
Тегеран запустил 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана
Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях. Об этом сказал в понедельник телеканалу Al Jazeera глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, Тегеран "приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана". Салехи добавил, что производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.
"Мы не собирались предпринимать такие шаги, - отметил он, - но ошибочная политика Вашингтона [по отношению к Тегерану] вынудила нас сделать это".
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