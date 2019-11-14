Стив Фостер до сих пор не понимает, как умудрился попасть в такую курьёзную криминальную историю, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина не делал ничего плохого, он всего лишь вместе со своей девушкой ждал поезда на станции Конкорд (Сан-Франциско, Калифорния, США) и коротал время, насыщаясь сэндвичем. Неожиданно к 31-летнему мужчине подошёл полицейский, который заявил, что Стив нарушает закон. Спутнице мужчины только и оставалось, что снимать на видео препирательства, которые закончились довольно плачевно - на платформе появились другие служители закона, так что Стива увели в наручниках, а после отпустили, обязав явиться в суд.

Остаётся лишь порадоваться низкому уровню преступности в этом районе, раз у полицейских нет никакой работы, и им приходится ловить перекусывающих пассажиров. Но это всё шутки, ведь на самом деле случай Стива вызвал огромный общественный резонанс. Неизвестно, чем закончится посещение суда, но пока мужчина и его возлюбленная снова явились на станцию и в знак протеста съели по новому сэндвичу.

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