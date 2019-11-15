Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав", - отметил он.