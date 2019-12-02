На одной из строек в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области прямо на дом упал башенный кран, передает Day.Az со ссылкой на moika78.ru.

По их словам очевидцев, инцидент произошел на стройке компании "Мавис". "Монолит поврежден. Пока разбирательства, оценка ущерба и прочее. Стройку заморозят", - сказал один из свидетелей.

О причинах случившегося и наличии пострадавших пока неизвестно.