Страны ОПЕК в ноябре снизили добычу нефти на 300 тыс. б/с к октябрю - до 29,66 млн б/с на фоне заметного сокращения производства в Саудовской Аравии и ремонтов производственных мощностей в Анголе, следует из декабрьского отчета МЭА. При этом сделку о сокращении добычи на 1,2 млн б/с к базовому уровню они выполнили на 154%,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Страны "не ОПЕК", участвующие в Венском соглашении, свои обязательства, напротив, недовыполнили - 61% от плана за счет роста добычи в Казахстане, России и других странах.

При этом средний показатель исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре составил 125%.