Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран

Крупнейшие банки Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group - приказали своим сотрудникам, имеющим японское гражданство и работающим в представительствах в Тегеране, покинуть Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Также сотрудникам этих банков, имеющим японское гражданство, рекомендовано отказаться от поездок в соседние с Ираном страны.

МИД Японии 8 января временно закрыло посольство в Ираке и рекомендовало всем японским гражданам покинуть территорию этой страны.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.