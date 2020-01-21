Око за око. Как будет развиваться конфликт между США и Ираном?

Чем больше угроз в регионе, тем более активно будет действовать Иран. Пока источники угроз не будут устранены, нынешняя внутренняя и внешняя политика Ирана вполне оправдана. Западные игроки и их региональные союзники должны понимать, что их действия, направленные на удушение Ирана мягкими средствами (экономические санкции) или жёсткими военными угрозами, приведут лишь к дальнейшей эскалации на региональном и глобальном уровнях и расколют международное сообщество в отношении законности таких мер. Россия должна сыграть свою роль, считает директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране Кайхан Барзегар, передает Day.Az со ссылкой на valdaiclub.com.

Создаётся впечатление, что Иран и США вступили в фазу деэскалации после жёсткой политики Ирана "око за око", вылившейся в атаку на американские военные базы в Ираке после убийства генерал-майора Касема Сулеймани, командующего иранскими силами "Кудс".

Для Тегерана эти ограниченные ракетные удары были необходимы ради демонстрации мощи и единства нации, а также для легитимации его региональной политики, поскольку региональные союзники Ирана также ждали подобных действий в ответ на политику запугивания со стороны Трампа.

Для Вашингтона с самого начала было ясно, что Иран не может позволить себе не реагировать на террористический акт, который привёл к убийству национального героя. Ведь иранцы воспринимали Сулеймани как гаранта безопасности страны. Таким образом, администрация Трампа удовлетворена нынешним "понижением" уровня конфликта с региональной и внутриполитической точек зрения.

Несомненно, на региональном уровне дальнейшая эскалация может затронуть локальных союзников Вашингтона, особенно Саудовскую Аравию, ОАЭ и Израиль, поскольку Иран открыто дал понять, что не оставит в покое страну, территория которой будет использоваться для враждебных действий против него. Внутри США Трампа могут ожидать новые неприятности со стороны оппозиции - из-за ненужной эскалации против того же Ирана, которая может поставить США на грань новой войны на Ближнем Востоке. Эта проблема, особенно на фоне процедуры импичмента Трампа, становится весьма важной, особенно когда заявленная его администрацией так называемая "имманентность угрозы" подвергается серьёзным сомнениям.

Что касается последствий американо-иранской конфронтации для региона: теперь любая новая эскалация поставит его на грань нежелательной войны. Единственная причина, из-за которой такие разные страны как Иран, Россия, Китай, Саудовская Аравия и так далее говорят о необходимости регионального сотрудничества, заключается в том, что все они по своим личным соображениям боятся нестабильности и усиления напряжённости.

Иран не выиграет, если нестабильность будет распространяться. По этой причине он совместно с Россией предлагает свои инициативы в области коллективной безопасности в Персидском заливе.

Следует также понимать стратегическую логику региональной политики Ирана, которая предотвращает распространение угроз внутри своих национальных границ. Подрывные действия совершаются врагом Ирана через многочисленные военные базы в разных странах. Это воспринимается как большая проблема национальной безопасности, связанная с выживанием государства и не оставляющая Ирану выбора в случае ответных действий. Страны региона, где расположены базы США, должны понимать эту логику, основанную на системном подходе к региональной политике Ирана, которая вряд ли изменится после убийства генерала Сулеймани.

Таким образом, чем больше угроз в регионе, тем более активно будет действовать Иран. Пока источники угроз в регионе не будут устранены, нынешняя внутренняя и внешняя политика Ирана вполне оправдана. Западные игроки и их региональные союзники должны понимать, что их действия, направленные на удушение Ирана мягкими средствами (экономические санкции) или жёсткими военными угрозами, приведут лишь к дальнейшей эскалации на региональном и глобальном уровнях и расколют международное сообщество в отношении законности таких мер.

Россия здесь должна сыграть свою роль. Новый элемент внешней политики России - вести переговоры со всеми сторонами, представляющими и мягкую, и "жёсткую" силу. Россия, как и другие игроки, воспринимает любую эскалацию и усиление напряжённости в регионе в качестве угрозы своим национальным интересам и безопасности ввиду распространения терроризма, экстремизма и межконфессиональных конфликтов. Москва намерена продемонстрировать, что является миротворцем на Ближнем Востоке и привержена международным принципам и правилам.

В этом контексте эскалация конфликта между Ираном и США не принесёт никакой пользы России. Однако региональное присутствие России жизненно важно для выравнивания нынешнего баланса сил на уровне глобальных игроков. По этой причине Россия должна убедиться, что, во-первых, авантюра Трампа по убийству высокопоставленного иранского командира была только отдельным актом для внутреннего потребления, а не началом агрессивной региональной политики, поскольку её продолжение может изменить всю политическую ситуацию и посеет недоверие и раскол между странами. Во-вторых, Россия должна поддержать нынешнюю позицию Ирана по СВПД в плане сокращения своих обязательств, чтобы сбалансировать принципы Договора, а также поддержать логику региональной политики страны, убеждая ключевых региональных игроков, таких как Саудовская Аравия, в выгодах регионального сотрудничества с участием всех вовлечённых сторон, как единственного верного решения для достижения устойчивого мира и безопасности в регионе. В-третьих, Россия должна ценить значение регионального мультилатерализма как пути к обеспечению мира, стабильности и процветания, основанных на географическом добрососедстве государств региона, а также на экономической интеграции и сопряжении.

В этом отношении усилия России по поощрению Ирана к присоединению к региональным организациям в области экономической и политической безопасности, таким как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, которые в основном полагаются на региональную интеграцию для экономического роста и развития, помогут сбалансировать региональные и международные отношения.