https://news.day.az/world/1203504.html У берегов Индонезии зафиксировано мощное землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировано мощное землетрясение
В восточной части Индонезии в акватории моря Серам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр сейсмического события находился в 358 километрах от города Амбон с населением около 356 тысяч жителей, его очаг залегал на глубине 49 километров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
К настоящему моменту информация о пострадавших и разрушениях не поступала, передает ТАСС.
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