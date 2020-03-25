https://news.day.az/world/1215800.html В Турции от коронавируса скончались еще семь человек
В Турции от коронавируса скончались еще семь человек
Еще семь человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, также в стране зарегистрировано 343 новых случая заражения.
Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 44 человек, число случаев заражения составило 1872.
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